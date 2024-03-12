汽車零組件族群受惠傳統旺季及台北國際汽機車零配件展會展加持，躍居盤面吸金指標，今（12日）包括東陽、瑞利、帝寶同步亮燈漲停，耿鼎則漲停後打開，堤維西、萬在、倉佑、胡連也同步大漲。

群益投顧分析師廖健佑日前表示，理想汽車交出亮麗財報，給車廠打了一劑強心針，加上中國大陸尋求促進汽車、家電等傳統消費品以舊換新，使得落後補漲題材轉向汽車零組件。

今日包括東陽、瑞利、帝寶同步亮燈漲停同步登上漲停板，其中東陽更是突破百元關鍵價位，東陽躋身百元俱樂部，耿鼎則漲停後打開，漲幅仍超過9％，堤維西、萬在、倉佑、胡連也強勢表態。

此外，國泰證期研究部指出，汽車零組件族群在傳統旺季加持下，元月營收普遍繳出亮眼成績，加上「台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）」將於近期展開，隨著淨零碳排的永續浪潮，傳統車輛產業也加速進入典範轉移的創新趨勢。面對供應鏈重組、車輛電動化及智慧化發展。

東陽全球汽車碰撞零件需求上升，加上旺季暢旺，客戶訂單持續升溫，元月合併稅前盈餘為5.5億元，較去年同期成長超過11.7倍，每股稅前盈餘0.91元，繼去年9月創下高峰後，1月再度改寫史上最賺單月紀錄。公司不斷整理整頓，擴增產能優化產線，生產高品質產品，穩定出貨，滿足客戶旺季需求。

AM車燈廠堤維西去年12月遞延訂單所致，1月營收達18.44億元，創下同期新高，僅次於2014年12月的18.58億元，同時締造歷史次高及同期新高，展望後市，堤維西也赴北美設廠，將於底特律附近設廠建置產線，就近供應在地美國車廠，力拚搶進美國車廠的一階供應商。