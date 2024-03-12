美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在菲律賓馬尼拉舉行的商業論壇上表示，美國希望幫助菲律賓將其半導體設施增加一倍，以減少全球晶片供應鏈的地理集中度。

集微網12日報導，雷蒙多11日起率領總統貿易及投資代表團出訪菲律賓和泰國，在此之前，美國公司宣布在菲律賓投資超過10億美元。報導稱，雷蒙多與美國國務卿布林肯非常相似，一直試圖鼓勵東南亞國家及地區深化對晶片製造及相關行業的投資，而目前全球大部分晶片製造業務仍然集中在台灣與韓國。

雷蒙多表示，美國企業已經意識到晶片供應鏈過於集中在世界上的少數幾個國家，「除了地緣政治因素，就是在這樣的集中度下，你知道一句老話：不要把所有的雞蛋都放在一個籃子裡。為什麼我們允許自己從一兩個國家購買如此多的晶片？這就是為什麼我們需要多元化。」

目前菲律賓擁有13個半導體組裝、測試和封裝設施，雷蒙多表示，「會將其數量增加一倍」。但雷蒙多沒有提供任何關於美國將如何提供幫助的具體細節，只稱這對於美國企業客戶來說將是有吸引力的目的地。她說，菲律賓擁有豐富的關鍵礦產資源，企業正在國際上尋求提高其供應鏈的彈性。

另外，雷蒙多在馬尼拉受訪時還表示，美國可能進一步實施對中國晶片出口限制。綜合外媒報導，雷蒙多被詢及美國是否計劃對向中國銷售半導體增加新的限制時，強調美國不能允許中國使用美國最先進的技術用於軍事發展的目的，會不惜一切代價保護美國的人民，包括擴大控制，但目前沒有具體新制裁措施宣布。