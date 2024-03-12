煙波飯店集團旗下餐飲企劃「煙波早堂」本季度攜手蟬聯兩屆台南必比登雙品牌名店，自2024年4月1日至6月30日共同推出企劃「府城家魚綻濃柔鮮嫩」，以府城家魚「虱目魚」為題，由「王氏魚皮」於新竹湖濱館、蘇澳四季雙泉館、台南館、花蓮太魯閣每日供應「肉汁魚皮蓋飯」，由「田媽媽長盈海味屋」於花蓮館、宜蘭館、花時間-宜蘭傳藝每日供應「三杯虱目魚香腸蓋飯」。此兩家品牌不僅匯聚了當地濃濃的市井風情，更是遊客到訪台南的必吃老字號名店，煙波將此經典美味引進早餐餐檯，呈現台南的獨特魅力及在地生活軌跡，滿足識味的旅人。

「王氏魚皮」為至今屹立不搖的安平知名老店，被譽為台南人的廚房，不僅乘載在地居民的共同回憶，更是遊客來到台南的必訪之處，排隊人潮絡繹不絕。此次推出與煙波集團聯手研發的料理「肉汁魚皮蓋飯」嚴選碳足跡短的南台灣家魚－虱目魚，每日清晨新鮮直送，首先厚切0.3公分魚皮並堅持不裹漿，即造就自然鮮甜、滑嫩彈牙的細緻口感，再淋上祖傳秘製滷汁，搭配軟嫩Q彈的溏心蛋，讓濃郁滑溜的蛋黃與魚皮完美交織，口感鮮香甘醇的口感。

「田媽媽長盈海味屋」是一間非常重視永續漁業的海鮮料理店，店內漁產皆取於自家魚塭及加工廠「旭海安溯水產」，以友善土地、與自然共存為初心，堅持無毒養殖，是全台首間獲歐盟認證的養殖戶，除了養殖作業，也長年積極推廣食魚教育，讓食客了解產地、品嘗特色魚料理，進而推廣永續漁業。店內招牌料理「三杯虱目魚香腸蓋飯」將多刺的虱目魚背肉以精工巧妙製成香腸，再與本土梅花豬肉細絞混搭，最後手工灌製而成，烹飪方式以傳統家常的三杯手法呈現，造就鹹香下飯、超涮嘴的新奇口感。

因應集團永續政策，於「食」面以「永續海鮮」為餐飲規劃之一，也以此核心精神為宗旨不斷推出具有深度及教育意義的品牌專案合作。「虱目魚」為臺灣海鮮選擇指南中建議食用之魚種，屬於碳足跡低的在地海鮮，捕撈方式對環境影響較小，藉此合作不僅能讓旅人嘗到在地海味，也能引領旅客及饕客一同關注永續海洋保育議題，遵循在地共好、環境共好的理念，一起往永續發展持續前進。