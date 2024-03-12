今年上半年為大陸房企償債高峰，近日傳出債務危機、具有國企背景的房企龍頭萬科因流動性突傳緊張，傳出多家保險公司正與萬科談判債務展期後，最新傳出、國際評級機構穆迪（Moody's）11日宣布，撤銷萬科「Baa3」發行人評級，即投資級別最低級別，改予萬科公司家族評級「Ba1」，即非投資級別，或稱高息債或垃圾債。
穆迪並指出，萬科評級有進一步下調風險，列入負面觀察名單。穆迪同時更改萬科高級無抵押債務評級，從「Ba1」下調至「Ba2」。
香港經濟日報12日報導，與此同時，萬科傳出本周正繼續與多家大陸保險公司密集商議，將債務償付期限延長至少1年、追加增信擔保和抵押品。不過，12日萬科港股股價仍上漲逾2％，報5.84港幣，但今年初迄今股價仍累跌20％。
另據陸媒最新提及的協商險企，與稍早前傳出的新華資產、中國太保 、太平保險、大家保險相近。報導稱，2月底萬科主席郁亮與深圳地鐵相關高層赴北京與多家險企展開商談，有關談判本周移師至深圳總部舉行，且尚未結束。
穆迪指出，大陸房企營運和融資環境的不穩定性，將續拖累萬科的合約銷售、融資管道和流動性。穆迪表示，萬科的長期無擔保融資的管道仍然有限，已反映在二級債券價格的波動，這會進一步限制公司再融資的能力。
穆迪高級副總裁Kaven Tsang表示，下調評級反映市場預期萬科的信貸指標、財務靈活性和流動性緩衝將於未來12至18個月內再度惡化，預期持續面臨融資波動的風險；列入評級下調觀察名單，主要擔憂萬科未必可恢復其銷售、改善融資管道。
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