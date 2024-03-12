在中美對峙背景下，近年不斷調整供應鏈布局的美國蘋果公司，傳出將在今年稍晚在深圳開設一個新的應用研究實驗室，並深化與當地供應商的合作。另據陸媒報導，蘋果宣布擴大在中國的應用研究實驗室，以支持產品的製造。
綜合外媒12日報導，蘋果公司將提升上海研究中心的能力，為所有產品線的可靠性、品質和材料分析提供支持。同時，今年稍晚蘋果還將在深圳開設一個新的應用研究實驗室，為整個區域的員工提供更有力支持，並深化與當地供應商的合作，此一全新的實驗室將增強對 iPhone、iPad、Apple Vision Pro等產品的測試和研究能力。
報導指出，蘋果已為其應用研究實驗室投資超過人民幣10億元，隨著深圳新設施的增加，這一投資將繼續成長。該實驗室將為全球的工程和設計團隊提供資源，幫助他們測試原型、進行改進，並確保每款設備都能達到蘋果公司的品質和性能標準。
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