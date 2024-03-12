富達國際3月全球資產配置報告出爐，該投資團隊對股市仍維持正向觀點，並上調信用債至中性評等但建議投資人觀察四大重點。

2024年以來，美國經濟表現韌性，輔以第一季季節性效應，短期風險性資產上揚，其中又以日股與科技半導體漲勢最為亮眼。富達國際投資組合經理王淘沙表示，展望後市，考量已開發市場利率趨於穩定，市場預期大多數央行將於今年開始降息，聯準會轉向寬鬆立場，加上部分新興市場國家已開始寬鬆貨幣政策，為股市和債市提供強勁推力。

王淘沙根據最新富達國際領先指標情境分析指出，全球經濟持續處於成長區域，顯示短期經濟具韌性，其中分項之工業訂單、企業調查處於成長階段，惟貿易及消費者較弱。在全球經濟軟著陸的基本情境下，波動性隨之下滑，量化指標亦顯示風險偏好立場，故富達維持對股市正面看法，並上調信用債至中性評等。

王淘沙說，美國與歐洲信貸條件與標準逐漸寬鬆，貸款需求回溫，企業順利取得融資；儘管近期信用利差縮窄，但收益率仍具吸引力，故上調非投資等級債展望，但仍對歐洲經濟維持審慎。

富達國際綜觀目前金融市場，美國通膨僵固性仍高，使聯準會首次降息可能延後，軟著陸時間亦較預期長，近期通膨與就業市場數據顯示美國正處於金髮經濟，建議投資人觀察四大重點。

此四大重點分別是：富達國際表示，第一，留意通膨變化是否導致聯準會降息幅度低於預期，進而對股市和債市帶來下行壓力；第二，美國非投資等級債儘管利差縮窄，但基本面強勁且殖利率具吸引力；第三，美元具分散風險效益，鑑於股債呈正相關性顯著，美元仍為打造多元投資組合的利器；此外，隨著美國離11月大選越近，新聞頭條更可能影響市場表現，須慎防相關地緣政治風險。

至於資產配置重點，王淘沙表示，富達國際對股票維持略為加碼。其中，對美股維持正向，因美國短期經濟持續展現韌性，且獲利與毛利率穩定；對歐股仍維持審慎，因考量其經濟衰退風險，及其可能受大陸經濟的衝擊，相對看好評價較佳的英國股市；對日股維持加碼，鑒於企業獲利上修、企業活動持續復甦、以及結構性改革有利長期發展等因素。對新興市場維持中性看法，主因大陸復甦仍緩，平衡了拉美與印度之正向展望。

富達國際並將信用債調升為中立。富達國際表示，儘管美國經濟穩健且全球製造業復甦，但評價面仍須等待更好的進場點，相對看好美國與歐洲優質債及美國非投資等級債；對於政府債券持續維持中立。歐洲公債鑒於歐洲經濟較為疲弱，且歐洲通膨下滑，歐洲央行需轉向更鴿派立場，惟對於德國公債給予加碼立場；美國公債短期因市場對聯準會降息幅度減少，策略性維持減碼；日本公債因服務性通膨仍高，考量日本央行終將貨幣政策正常化，維持減碼立場。

至於現金及貨幣，富達國際則降為減碼。美元因美國經濟成長穩健，具分散風險效益，故維持加碼美元；歐元與英鎊因基本面較弱，維持減碼；部分新興市場貨幣，預期將受惠套利與國際收支改善，目前仍給予加碼評等。