睡獅鴻海（2317）覺醒，近兩個交易日大漲，12日盤中最高115.5元，帶動台股往前衝，盤中大漲百餘點，距離2萬點僅不到125點的距離，此次台積電（2330）休息，其他個股伺機走揚，散熱雙鴻（3324）再度漲停，鴻海旗下的鴻準（2354）也同步大漲，電價漲價概念股如世紀鋼（9958）、華城（1513）走回升行情，半導體設備周邊的漢唐、中砂等大漲，漢唐12日盤中最高400元創新高。

統一投顧認為，台股創高後震盪加劇,但觀察本波指數沿著短期均線走高仍守在五日均線上,加上高股息 ETF 在未來一個月內有上千億資金進場，籌碼有利大型股，指數仍偏向多方。盤面資金聚焦盤面 00939及 00940 成分股、伺服器、機殼、品牌代工廠、散熱與 PCB 等，緯創、鴻海、廣達、兆利、雙鴻、信錦、九暘、萬潤、波若威、高力、華通等短線強勢。