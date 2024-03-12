比特幣繼突破6.9萬美元的歷史高峰後依舊氣勢如虹，自本周開始又飆破7.2萬美元關卡，改寫新高紀錄，帶動其他加密貨幣價格也水漲船高，以太幣攻上4,000美元。
根據Coin Metrics資料，在台灣時間12日上午11時，比特幣報價72,201美元，稍早一度觸及72,750.16美元，刷新歷史高點。
以太幣價格也勁揚至4,059美元，24小時漲幅0.3％，此為2021年12月以來首見突破4,000美元大關。
美國現貨比特幣ETF持續吸金，挹注比特幣多頭行情。根據CoinShares資料，上周加密貨幣投資產品流入資金總計達27億美元，締造新猷。這使得今年以來吸金量累計103億美元，才不到3個月就已逼近2021年寫下的106億美元紀錄高點。
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