人民幣兌美元中間價12日報7.0963，較上日報調升6基點，再創逾兩個月高點。

另一方面，中國人民銀行公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，12日開展人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.8％。這也是逆回購操作規模連續第八天維持在百億元水平，依然完全對沖當日到期。

據路透統計，本周共有500億元逆回購到期，五個交易日每日到期規模均為100億元。此外，本周五（15日）還有中期借貸便利（MLF）到期，規模為4,810億元。

人民幣中間價升160點 創8個半月高點
人民幣中間價貶64基點 人行逆回購915億
人民幣中間價跌36個基點 人行逆回購續降至7億
人民幣中間價升175基點 人行逆回購301億
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