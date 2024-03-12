人民幣兌美元中間價12日報7.0963，較上日報調升6基點，再創逾兩個月高點。
另一方面，中國人民銀行公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，12日開展人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.8％。這也是逆回購操作規模連續第八天維持在百億元水平，依然完全對沖當日到期。
據路透統計，本周共有500億元逆回購到期，五個交易日每日到期規模均為100億元。此外，本周五（15日）還有中期借貸便利（MLF）到期，規模為4,810億元。
人民幣兌美元中間價12日報7.0963，較上日報調升6基點，再創逾兩個月高點。
另一方面，中國人民銀行公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，12日開展人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.8％。這也是逆回購操作規模連續第八天維持在百億元水平，依然完全對沖當日到期。
據路透統計，本周共有500億元逆回購到期，五個交易日每日到期規模均為100億元。此外，本周五（15日）還有中期借貸便利（MLF）到期，規模為4,810億元。
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