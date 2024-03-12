今年上半年將是大陸房企償債的另一波高峰，陸媒報導，多家保險企業在3月8日前後，陸續派出高管到總部位在深圳的大陸房企巨頭萬科總部進行新一輪磋商，內容包括將萬科債務償付期限延長至少1年、追加增信擔保和抵押品，以及發行債券將非標轉標等。

對萬科來說，此次商談的重點在於希望幾家險企不要提前行權，繼續履行合同直至貸款到期。

經濟觀察網等陸媒12日報導，截至3月10日，萬科與各家險企的談判仍在進行中，尚未達成共識。

報導指出，根據參與談判的險企人士透露，自今年2月底以來，萬科主席郁亮與深圳地鐵相關高層赴北京與新華資產、中國太保、太平保險、大家保險等多家險企商談。據稱，萬科與多家險企合作的金融業務為債權投資計劃（業內稱為保債計劃，為非標私募產品，多個保債計劃均沒有合同到期日）。

報導稱，目前在商談延期行權的險企持有的萬科相關的保債計劃，每家總額約達人民幣數十億元。因此，若有一家險資選擇提前行權，目前資金流緊張的萬科，很可能會因無力償債而正式違約。