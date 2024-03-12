對於近日有英國媒體報導指出，中國吸收外資跌至30年來新低，中國駐英國使館發言人回應表示，英媒報導片面解讀中方有關統計數據，嚴重誤導讀者，暴露出有關媒體在涉中經濟報導上的不專業、不嚴謹。

依據中國外匯管理局上月18日公布的國際收支平衡表中，反映2023年在中國外資實體相關貨幣流量的直接投資為330億美元，按年大跌82％，創1993年來的最低水平。

綜合外媒12日報導，中國駐英國使館發言人對此強調，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，中國正加快發展新質生產力，開放的大門愈開愈大，高水平、制度型開放的含金量愈來愈高，中國也必將持續成為外商投資的熱土。希望有關媒體客觀全面報導中國經濟。

該發言人指出，全球外商直接投資（FDI）有升有降是常態，中國外商直接投資與全球走勢基本一致，某一年份數據下降不能簡單得出外資逃離中國結論。另外，中國吸收外資仍處於歷史高位。中國商務部數據顯示，2023年中國實際使用外商直接投資額為1,633億美元，是僅次於2021年和2022年的歷史第三高。全國新設立外商投資企業53,766家，年增39.7％。

該發言人表示，中國吸引外商投資優勢更加顯著，中國的中等收入群體超過4億多人，為各國企業不可忽視的廣闊市場。