邁出揮灑青春汗水的步伐，譜寫精彩動人的高中年華！一年一度稻江商職「觀光事業科成果發表會」，日前3月8日（星期五）於臺北市青少年發展暨家庭教育中心，盛大舉辦。醒目的標題「漫遊．LOOKING FORWARD TO THE FUTURE」讓稻江商職的學子們來告訴你，如何徜徉青春，展翅揚帆。

典禮揭幕，由稻江高商大家長林校長淑珍博士致詞，向與會師生來賓及鼎力支持的社會各界，宣示了稻商「四心育才，務實致用」的辦學理念，同時也對觀光科學子三年來傾注心思與汗水的自我培育，及老師傳道授業、關懷輔導的辛勤不輟給予肯定，因著師生齊心，方能共創一屆又一屆的豐碩成果。致詞畢後，首先由飲調大賽的常勝軍觀光科調酒隊，為大家展演經典且華麗的「風花雪月」及「書寫青春的酒．沉浸在懷舊的醇釀」兩場現場調酒表演；舞台上身著創意調酒服的學子們，在舞台燈光下以穩健流暢的身姿步伐，精準配合音樂節奏逐一完成調製，過程中不露生澀，充滿自信，都讓台下觀眾清楚見識到稻江商職觀光科調酒隊，無論在傳統或花式調酒，都是一隻準備充足、訓練有素、技藝精湛的隊伍。

而調酒技藝的培育是日積月累且辛苦的，從兩部精心製作的成長影片，我們看到選手們平日在科主任吳佳穎、指導老師楊于萱與教練張庭維的悉心帶領下，除日復一日面對學習、訓練的挫折與挑戰，更要接受業界實習的考驗，因為技術純熟方能堪稱專業二字；此外常勝、成果亦非虛言，本屆調酒隊選手不僅於《2023金樽盃國際雞尾酒調酒大賽》均拿下優勝，另一賽事《第23屆GOLDEN CUP金爵獎國際餐飲大賽》，更由三莊石岱玲同學與一莊詹依穎同學，一舉於「高中職無酒精傳統調飲組」與「高中職手沖咖啡競賽組」奪冠，斬獲雙金（皆全國排名第一名）！而三莊江欣恩同學也在無酒傳調組及MONIN CUP創調組分別獲銅牌及佳作；最後三莊賴柏諺同學亦於無酒傳調組榮獲佳作，今年調酒隊再為稻商贏得二金一銅二佳作的傲人成績！

緊接著登場的，是同樣實力不俗，廣受社會體壇、校內師生、與學生家長們關注期待的「稻江商職棒球隊」；在延續第十屆黑豹旗高中棒球大賽全國第七名的佳績後，球隊的野球魂與熱情熾烈依舊，老將與新血們在紅土球場上緊鑼密鼓地持續訓練，並積極參與各項賽事，於112年攻略了秋季聯賽鋁棒組第一名、陽明山盃全國青棒季軍、台中市金龍盃8強、環球盃第2名的好成績！

今年稻江商職棒球隊也讓人耳目一新，他們不僅在棒球場上展現驚人實力，成果發表會上亦是能武能文！在「揮灑汗水，傳承接棒未來」的報告中，化專業為文字，有條不紊地深入說明球隊平日的訓練過程，以及學長學弟之間如何互動相處、如何傳承，齊心協力地過有紀律的團體生活，「稻江野球魂跳動」更來了一段熱門已久、扭腰擺臀的求佛舞，各種精彩的成果展現，正是因為當初下定決心負笈遠遊，來了稻商自然就要不虛此行！112年的畢業榮譽榜上，三年誠班棒球隊鍾庭貴同學、洪碩駿同學，即以運動績優分別升學進入文化大學及國立嘉義大學體育系，延續他們的球員生涯！稻江棒球隊的學子們有著美好的前程！

而成果發表會最後的壓軸，則由享譽五星飯店產業的「高三W飯店特色班」擔綱演出，今年W特色班乘著當紅的潮流文化，襲捲一股韓風，為觀光產業技能的培養融合了新的元素！在成果報告「漫遊韓國．情迷首爾」中，同學們以清楚而精緻的簡報，將韓國首都的旅遊產業進行分析，圖片中呈現各式多樣的韓國美食、以及首爾著名的觀光景點歷歷如繪地呈現在觀眾眼前，讓人彷彿身歷其境，醉心嚮往不已，也讓人看到同學們導覽說明能力的展現。而講到韓風，又怎麼能少了耳熟能詳的「K-Pop Dance」？舞蹈表演「韓舞風暴．青春燦爛的音符」，W特色班的同學們展現了在平日飯店實習外秘密訓練的成果，在快節奏而絢麗的音樂下，輕靈活躍的舞動步伐，一展與平日不同、青春洋溢的自己！青春不悶，要用熱情勇敢追逐！

觀光科成果發表會在動人心弦的音符下圓滿落幕，諸多奪牌、獲獎的光環，實源自於每位學生成就自我的初衷與積極努力的實踐，歷屆觀光科畢業生用寶貴的青春，為自己譜寫生命的樂章！而多年來稻江商職始終扮演著發展學生專才，追求學用合一的育才搖籃，企盼每位學生都能漫遊青春，LOOKING FORWARD TO THE FUTURE！