鑒於中國近年透過「一帶一路」倡議，在國際間影響力快速提升，美國負責管理和資源的副國務卿Rich Verma表示，美國必須利用掌握的所有工具來戰勝中國；為此，美國國務院提出要求40億美元資金。

香港信報12日引述外媒報導，Rich Verma指出 ，這40億美元資金當中，20億美元將用於創建一個新的國際基礎設施基金，以作為替代中國「一帶一路」倡議的可信、可靠的資金來源。另外20億美元則將專門用於改變遊戲規則的投資，以幫助印度洋、太平洋國家抵制掠奪性行動。

同時，美國國務院另外申請40億美元的可自由支配資金，用於在該地區的對外援助和外交活動。

他還表示，為2025財年申請的資金將使美國能夠繼續投資於國內的優勢基礎，與志同道合的國際夥伴結盟，加強共同利益並因應中國帶來的挑戰，同時利用這些資產與中國競爭並捍衞美方利益。