大陸手機品牌業者小米集團的造車計劃出現新動態，小米集團12日宣布，旗下小米汽車SU7將於今年3月28日正式上市，利多消息隨即帶動小米港股股價大漲至14.4港幣，漲幅7.5％。
香港信報報導，截至12日上午10時15分，小米港股股價報14.38港幣，上漲0.98港幣或7.3％，成交9.88億港幣。
小米汽車宣布，首款汽車SU7將於3月28日正式上市，上市即交付，交付即上量。大陸29城，59家門店同步開啟預約。
大陸手機品牌業者小米集團的造車計劃出現新動態，小米集團12日宣布，旗下小米汽車SU7將於今年3月28日正式上市，利多消息隨即帶動小米港股股價大漲至14.4港幣，漲幅7.5％。
香港信報報導，截至12日上午10時15分，小米港股股價報14.38港幣，上漲0.98港幣或7.3％，成交9.88億港幣。
小米汽車宣布，首款汽車SU7將於3月28日正式上市，上市即交付，交付即上量。大陸29城，59家門店同步開啟預約。
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