大陸手機品牌業者小米集團的造車計劃出現新動態，小米集團12日宣布，旗下小米汽車SU7將於今年3月28日正式上市，利多消息隨即帶動小米港股股價大漲至14.4港幣，漲幅7.5％。

香港信報報導，截至12日上午10時15分，小米港股股價報14.38港幣，上漲0.98港幣或7.3％，成交9.88億港幣。

小米汽車宣布，首款汽車SU7將於3月28日正式上市，上市即交付，交付即上量。大陸29城，59家門店同步開啟預約。

《半導體》聯發科9月23日受邀參加瑞銀證券舉辦Taiwan Summit 2024
《其他電》萬潤9月23日受邀UBS Taiwan Summit 2024
恒指六連升 收漲245點
科技股領漲 港股曾升逾300點創三個月高
#小米汽車 #SU #日正式 #港幣 #股價大漲
透過Google新聞追蹤旺得富