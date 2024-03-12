今年以來在半導體類股帶領及降息預期推動下，美台日等多市場頻創新高，然市場卻面對全球經濟、政治等不確定性，法人表示，今年將是機會與風險並存的一年，投資人在樂觀氣氛中還是要抱持謹慎態度，多元配置的優質股債平衡策略提升投資勝率並強化下檔風險保護。
分析標普500指數甚至頻創新高貢獻來源，路博邁ESG優選平衡基金經理人王昱如表示，其成分股中上漲及下跌家數約各半，顯示股市存在不平衡的現象，此外，預期今年全球經濟成長將放緩、通膨仍需時間重回央行目標，加上史無前例的全球大選年，勢必將增添市場投資變數。
面對波動的2024年，王昱如表示，透過攻守兼備的平衡配置，布局高品質股票掌握增值機會，搭配投資等級債抵禦下檔風險，會是投資人穩中求勝的最佳投資選擇之一。邁入景氣循環後期，市場波動攀升時，股票布局需要更重視公司的獲利穩定性及財務品質。
根據歷史經驗來看，高品質股票在景氣循環後期通常表現勝出。回顧過去三次景氣擴張後期的報酬表現，高品質股票分別上漲32％、35％及49％，高於一般股票的19％、31％及33％。
另以債券布局來說，王昱如表示，在歷經聯準會快速升息後，投資等級債現在提供非常具吸引力的收益水準。截至2024年1月底，美國投資等級公司債指數到期殖利率為5.2％，大幅高於過去10年平均的3.5％，代表投資人現在進場，能在不承擔過多信用風險下，有機會獲取較高收益。而且，投資等級發行企業也具有較強防禦力能對抗景氣趨緩。
此外，若能在股債平衡策略中納入ESG評估及篩選，將為投資組合帶來加分效果。路博邁表示，根據MSCI的研究，高分ESG企業通常擁有更好的獲利及股息支付能力、發生重大風險事件的頻率較低、盈餘波動較小且相較低分ESG企業享有更低的資金成本。王昱如指出，長期來說，ESG表現對企業的營運、財務狀況及評價都將產生顯著影響，聚焦高分ESG標的可望創造更高的投資價值。
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