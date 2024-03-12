美國前總統川普在國會表決TikTok法案前夕再度喊話，揚言美國禁TikTok只會讓「人民公敵」臉書更強大。他雖認同TikTok對美國國家安全構成威脅，但強調禁止TikTok會讓許多孩子「發瘋」，因為美國許多小孩都是TikTok用戶。
美國眾議院預定13日針對TikTok法案進行表決，若三分之二議員投同意票將使法案快速通關。該法案要求TikTok母公司字節跳動（ByteDance）在6個月內撤資，否則美國政府將下令應用程式商店下架TikTok，屆時將影響美國1.7億名用戶。
川普先前任職美國總統期間曾強烈打壓TikTok，也一度推動立法欲禁止TikTok但最後無疾而終。近日川普對TikTok立場明顯改變，在11日接受CNBC訪問時表示若TikTok被禁將造福臉書及其他業者，尤其是臉書將成為最大受惠者。他表示：「我不希望臉書規模倍增。我覺得臉書非常不誠實。」
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