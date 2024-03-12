智慧財產局主辦2024年「產業專利分析與布局競賽」正式開跑，今年競賽活動總獎金達新臺幣30萬元，並首度推出「企業出題×人才解題」的全新賽制，由企業以產業角度提出競賽題目，再透過參賽團隊思考解決對策，提出專利分析布局報告，共同創造業界需求與專利分析布局技能連結的雙贏局面。
為建構各界交流專利分析布局知識與產業趨勢的管道，智慧局自110年起開始舉辦「產業專利分析與布局競賽」活動，今年競賽活動則全新採用「企業出題」方式，納入產業第一線的實務需求與關注重點，共有15家企業參與提出26項主題，範圍涵蓋電子電機、資通訊、生技醫藥、精密機械及綠能科技等多元技術領域，期能結合專利分析人才進行解題，增加產學研交流機會，並開創合作契機，藉此幫助企業掌握專利技術發展趨勢，同時媒合企業選秀獵才。
競賽過程中將安排參賽團隊與出題企業進行交流，以瞭解產業需求及分析目標，另為強化分析團隊知能，亦同步提供漸進式訓練課程及舉辦實作工作坊，由專利分析布局專家帶領參賽團隊掌握專利檢索、資料分析乃至產業布局策略，充實團隊實戰能力。智慧局強調，參賽團隊如進入複賽，更能獲得智權實務專家親自指導，精進分析技能，進而產出更佳成果，同時頒獎典禮也會設置成果展區，讓複賽入選團隊與產業人士交流互動。
競賽活動自即日起開放報名至5月3日(五)止，智慧局敬邀國內專利分析人才及各路好手，組成參賽團隊報名參加競賽，一同角逐總獎金30萬元!欲進一步了解競賽活動詳情，歡迎參加3月22日競賽說明會，或至競賽活動網站參考競賽簡章。
競賽活動網站：https://gpss.tipo.gov.tw/gpsskm/competition2024
說明會報名連結：https://reurl.cc/80VZ7o
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