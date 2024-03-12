陸股12日開盤小跌，上證指數開盤報3,068.18點，跌0.01％。深證成指開盤報9,603.45點，漲0.23％。科創50開盤報818.52點，漲0.01％。

新浪財經12日報導，盤面上，A股低空經濟、飛行汽車概念探底回升，立航科技連續6日漲停，上工申貝漲停，萬豐奧威大漲8％，安達維爾、星源卓鎂、寶利國際、臥龍電驅等跟漲。A股鋰電池板塊延續漲勢，海科新源、天際股份、英聯股份連兩日漲停，領湃科技、信德新材、天賜材料、科達利等跟漲。

A股存儲晶片股震盪走高，兆易創新逼近漲停，力源資訊、通富微電、北京君正、普冉股份等快速跟漲。A股中藥股開盤活躍，新天藥業、佛慈製藥一字漲停，佐力藥業漲超16％，隴神戎發、太極集團、恩威醫藥等紛紛開高。

大陸期貨主力合約12日開盤漲跌不一。滬鎳、碳酸鋰漲超2％，菜粕、白糖漲超1％。跌幅方面，集運指數（歐線）跌近6％，鐵礦石跌超2％，20號膠（NR）、丁二烯橡膠（BR）跌超1％。

另一方面，港股恒指12日開高上漲0.69％，恒生科技指數開盤漲1.3％。中集車輛複牌漲近2％，擬溢價約4.9％要約回購全部已發行H股。藥師幫績後漲近5％。小米集團漲超5％，消息面上，小米汽車3月28日正式發布。

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