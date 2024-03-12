三大內資-八大官股券商、投信及自營商，昨（11）日合計同步齊步站在買超，共加碼87億餘元，三內資都偏多操作最愛的是緯創（3231），共買超10,339張。
官股券商昨日買超33.85億元，投信及自營商也各買超26.41億元及26.83億元，合計共買超87.09億元，團結力抗外資賣壓；三大內資同步偏多操作，成功逆轉台股早盤跌勢，加權指數今日約於9點15分過後正式翻紅。
篩選三內資昨日至少買超10張以上，且合計買超百張以上，計有緯創、京元電子、日月光投控、奇鋐、世界、長榮鋼、正基、達方、京城銀、遠傳、信邦等11檔。
這11檔個股可謂三大法人的海選，逾1,800檔個股中的共識，值得投資人留意。
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