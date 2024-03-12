肉肉控注意，王品集團人氣吃到飽天王「肉次方」、「和牛涮」，拉長平日用餐時間，讓肉肉控一次吃個過癮。即日起到3／28，「肉次方」推出週一到週四，兩人以上同行、到指定門店和時間用餐，用餐時間延長到三小時。
「和牛涮」去年推出平日週一到週四狂涮3小時優惠，引發熱烈迴響，即日起再加碼，週五下午兩點、晚間八點後進場也能狂涮3小時，無壓力爽嗑和牛。即日起到3／29，「青花驕」台中、高雄四家門店，祭出平日到店消費出示指定畫面，就加送牛培根或特選豬梅花一份。
鎖定上班族周五聚餐商機，和牛吃到飽火鍋「和牛涮」即日起加場平日禮拜五下午兩點、晚間八點過後進場，用餐時間從1.5個小時延長到3小時，等於一整個禮拜平日下午及宵夜，都能無壓力、無限吃和牛。消費頂級和牛套餐，再大放送極上和牛鞍下涮到爽。其中，位在統一夢時代購物中心的高雄夢時代店，為滿足家庭客用餐需求，推出不限平假日，於午後兩點、晚間八點後用餐，皆能享有三小時開涮時間，讓爸媽帶小孩吃飯能吃個盡興。
燒肉吃到飽天王「肉次方」，主打現切肋眼牛排、牛舌、橫膈膜等50種肉品、海鮮吃到飽，以超高CP值擄獲消費者的心。為了回饋鐵粉們支持，「肉次方」3月加碼追肉行程，即日起到3／28，平日週一到週四、揪友下午兩點到「肉次方」板橋捷運江子翠店、台中文心崇德店、台中文心五權西店、台南府前店消費，用餐時間從兩小時延長到三小時，不用怕烤到來不及吃。更推出每點一壺1500ml Asahi生啤酒加1元就多一杯400ml生啤暢飲好康，大口吃燒肉配啤酒超過癮。
住在台中和高雄的民眾有口福了，精品麻辣鍋「青花驕」推出加肉好禮，即日起到3／29，平日用餐、不限時段，到台中公益、台中崇德、高雄裕誠及高雄台鋁等四家門店用餐消費、出示指定畫面，直接送牛培根或特選豬梅花一份，絕對讓台中和高雄鄉親，吃得開心又滿意。
＊飲酒過量，有害〈礙〉健康
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