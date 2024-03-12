鑄件大廠永冠-KY大陸廠過年放假期間長達14天，工作天數減少，2月及前二月出貨噸數及營收都比去年同期下滑。第一季出貨目標4.4萬噸，極富挑戰。
永冠2月出貨噸數5,544噸，比1月衰退60.64％、年減61.28％；2月合併營收2.60億元，月減57.31％，年減62.82％；前二月合併營收8.69億元，年減29.20％。
永冠表示，永冠2月出貨噸數及營收雙雙下滑，除因春節假期而導致工作天數較少外，產品售價也受行業競爭態勢愈發劇烈的影響，需調整價格所致。
鑄件大廠永冠-KY大陸廠過年放假期間長達14天，工作天數減少，2月及前二月出貨噸數及營收都比去年同期下滑。第一季出貨目標4.4萬噸，極富挑戰。
永冠2月出貨噸數5,544噸，比1月衰退60.64％、年減61.28％；2月合併營收2.60億元，月減57.31％，年減62.82％；前二月合併營收8.69億元，年減29.20％。
永冠表示，永冠2月出貨噸數及營收雙雙下滑，除因春節假期而導致工作天數較少外，產品售價也受行業競爭態勢愈發劇烈的影響，需調整價格所致。
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