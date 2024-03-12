對於外傳新任總統賴清德對四部會表現不滿，更有人說現在內閣氣氛很糟，部分閣員出現幹嘛要辯護的心態，行政院長陳建仁12日指出，這完全是捕風捉影。

陳揆12日出席立法院施政報告及備詢前接受媒體聯訪時，做出上述表示。

陳建仁表示，這完全是捕風捉影的說法，完全不正確，內閣的每一位閣員都是戰戰兢兢地在自己的崗位上繼續努力來做福國利民的事情，希望把台灣打造成一個更堅韌而且更溫暖的國家。

根據媒體報導指出，綠營選後檢討點名四部會首長，包含數位部長唐鳳、交通部長王國材、經濟部長王美花、前農委會主委陳吉仲。