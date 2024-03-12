在俄羅斯因涉嫌間諜罪而被捕的韓國人，是在當地從事脫北者（自北韓逃出的人民）救助工作的傳教士白某（Baek Won-soon）（韓國媒體並未公布其韓國姓名）。

韓聯社稱，被俄方拘押的韓國人白某是一名傳教士，在俄羅斯遠東地區從事與北韓相關活動，今年1月從中方由陸路前往俄羅斯，僅幾天就被俄羅斯聯邦安全局拘留。據悉，白某被拘當時，與其同行的妻子也被俄方一併拘押，之後先行獲釋回國，目前身在韓國。

當地的一名消息人士透露，白某救助脫北者，提供人道主義援助，還進行傳教活動。據悉，白某隸屬韓國某慈善組織，在境外活動。有關組織將研討是否展開解救白某的活動。

塔斯社報導，白某（Baek Won-soon）被從海參崴轉移至莫斯科，被控向外國情報機構提供機密資訊。塔斯社形容53歲的白某是一名虔誠的信徒，同時也是一家總部設在海參崴的旅行社的創辦人。

塔斯社稱，這是首次有韓國公民在俄羅斯因涉嫌從事間諜活動而被拘留。

路透社報導，韓國外交部發言人12日對表示，自得知白某被捕後，韓國駐外領事館一直在提供協助，但由於此事仍在調查中，不便多做評論，為確保本國公民的安全返回，韓國政府正與俄羅斯當局保溝通。

發言人說，美國和韓國官員曾表示擔憂俄羅斯與北韓關係日益密切的情況下，接納了多批北韓工人，違反了聯合國的有關決議。

2017年，聯合國安理會通過一項決議，要求各國在2019年前遣返北韓勞工,理由是北韓透過勞工在海外工作獲取外匯，用於被禁止的核武和彈道導彈計劃。不過據報導，仍有數千名北韓勞工滯留在中國大陸和俄羅斯。