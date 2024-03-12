中菲行（5609）董事會今（12）日通過2023年財報，全年營收220.42億元、獲利10.24億元、每股稅後純益（EPS）為7.24元，雖較疫情造成運輸市場特別好的2022年減少，但仍明顯優於疫前2019年，營收、淨利、EPS分別增加23.8％、153.6％、126.3％。

中菲行董事會同時通過盈餘分配議案，將分配現金股利每股6元，以12日收盤價89.1元計，現金殖利率6.7％。

2023年疫後國際經濟景氣不佳，國際運輸市場面臨嚴峻挑戰，中菲行預見市場變動，透過數位行銷創造價值，強化營業獲利能力。

中菲行慎重篩選優質客戶，做好應收帳款管控，2023年底流動比率2.7，年底現金47.8億元，相較銀行借款1.8億元及股東權益或淨值59.4億元，呈現較佳的流動性及償債能力，同時固定資產佔股東權益或淨值9.2％，展現輕資產物流服務業者的彈性，負債總額佔總資產33.1％，財務結構穩健。