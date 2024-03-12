好市多（Costco）會員年費不斷傳出調漲聲浪，該公司上周公布2024年第二季財報時，外界原本預期會在電話會議上宣布年費調漲消息，不過最終「凍漲」，本月即將退休的財務長加蘭蒂（Richard Galanti）則說，調漲會費的決定要交給下任財務長處理。

好市多會員年費從2017年6月調漲以來就凍漲至今，隨著加蘭蒂即將退休，外界推測這個時間點相當適合調漲年費，但好市多上周公布第二季度財報後，並未宣布調漲會費。

對於年費漲價的傳聞，加蘭蒂在電話會議中重申，已經不是要不要調漲的問題，而是何時調漲的問題。他也開玩笑地說，漲價將由下任財務長米勒奇普（Gary Millerchip）負責，而不是我。而他的說法，似乎暗示了漲年費的時間點。

好市多2024年第二季財報資料顯示，會員年費收入11.1億美元，比去年同期的10.3億美元高，年增幅超過8%。