軍用功率放大器（PA）製造商全訊（5222）12日公布2023年財報，去年營收12.5億元、稅後純益4.36億元、每股稅後純益（ESP）5.88元，同步創下歷年新高，且分別年增20.89％、74.99％及74.48％，在獲利表現優異下，公司也大方宣布將配出4元的「史上最高」現金股利，以及1元公積配股。
受惠政府擴大國防自主採購、國防用功率放大器的主流，逐步升級為固態功率放大器（SSPA），大幅延長產品使用壽命，提升產品高頻高功率上的效能，全訊身為目前國內唯一自主研發製造軍用運用SSPA廠商，將可望持續受惠此一商機，公司預估，隨國防標案及微波通訊產品出貨量逐步提升，今年整體營運可望維持穩健的成長動能。
全訊指出，隨國防用SSPA產品的量產規模經濟效益逐步顯現，高階PA模組及次系統營收占比顯著提升，以及太空級微波通訊產品訂單出貨量增加，將公司2023年整體毛利率推升至56％，較2022年增加2個百分點，連帶全年稅後純益、EPS也以4.36億元及5.88元改寫歷年新高紀錄。
而全訊董事會也同步通過2023年度盈餘分配案，宣布將配發4元現金股利，及1元公積配股，以12日收盤價162元換算，現金殖利率達2.46％，董事會通過公司維持採用公積配股及現金股息的雙配發政策，以優化資本結構，並維持穩定配息政策。
展望今年，全訊也延續強勁成長動能，累計前兩月營收達1.84億元，年成長15.8％，為歷年同期新高。公司看好，在政府持續推動國防自主及科技國防政策下，有望持續帶動公司高階國防用固態功率放大器出貨，另海外軍工客戶的新款高階氮化鎵PA模組，今年也將放量出貨，新開發的太空及商用低軌道衛星通訊的新品訂單量也同步增溫，故對今年整體營運展望審慎樂觀。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：