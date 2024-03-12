軍用功率放大器（PA）製造商全訊（5222）12日公布2023年財報，去年營收12.5億元、稅後純益4.36億元、每股稅後純益（ESP）5.88元，同步創下歷年新高，且分別年增20.89％、74.99％及74.48％，在獲利表現優異下，公司也大方宣布將配出4元的「史上最高」現金股利，以及1元公積配股。

受惠政府擴大國防自主採購、國防用功率放大器的主流，逐步升級為固態功率放大器（SSPA），大幅延長產品使用壽命，提升產品高頻高功率上的效能，全訊身為目前國內唯一自主研發製造軍用運用SSPA廠商，將可望持續受惠此一商機，公司預估，隨國防標案及微波通訊產品出貨量逐步提升，今年整體營運可望維持穩健的成長動能。

全訊指出，隨國防用SSPA產品的量產規模經濟效益逐步顯現，高階PA模組及次系統營收占比顯著提升，以及太空級微波通訊產品訂單出貨量增加，將公司2023年整體毛利率推升至56％，較2022年增加2個百分點，連帶全年稅後純益、EPS也以4.36億元及5.88元改寫歷年新高紀錄。

而全訊董事會也同步通過2023年度盈餘分配案，宣布將配發4元現金股利，及1元公積配股，以12日收盤價162元換算，現金殖利率達2.46％，董事會通過公司維持採用公積配股及現金股息的雙配發政策，以優化資本結構，並維持穩定配息政策。

展望今年，全訊也延續強勁成長動能，累計前兩月營收達1.84億元，年成長15.8％，為歷年同期新高。公司看好，在政府持續推動國防自主及科技國防政策下，有望持續帶動公司高階國防用固態功率放大器出貨，另海外軍工客戶的新款高階氮化鎵PA模組，今年也將放量出貨，新開發的太空及商用低軌道衛星通訊的新品訂單量也同步增溫，故對今年整體營運展望審慎樂觀。