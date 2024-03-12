91APP董事長何英圻指出，實體電商成功，最大關鍵就在於OMO，因為消費者早已虛實融合，許多中大型零售品牌與通路，為服務消費者，滿足消費者對OMO的期待，皆加快佈局腳步，更重要是能在既有核心優勢與資源上，結合數位力量，發展出各家企業的OMO營運配方，加速提升其電商滲透率至最佳佔比。

何英圻認為，儘管市場普遍認為疫後電商紅利消退，然而觀察台灣及美國電商滲透率走勢，雖有緩降，但整體趨勢仍向上。91APP亦持續協助更多中大型零售品牌及通路，打造線上線下一致無斷點的購物體驗，加速OMO佈局，實現D2C，帶動實體電商成長，促進台灣整體電商滲透率持續提升。

台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司91APP(91APP＊-KY，6741)12日公布2月份營收，延續2月農曆春節消費潮，在OMO帶動下，實體電商成長持續向上，單月合併營收1.14億元，年增11.58％，穩健續增。累計1~2月合併營收2.42億元，較去年同期成長16.07％，營運創高，突顯D2C趨勢與實體電商需求，持續走強。

91APP表示，接下來3月，在女王節、白色情人節等節慶活動加持下，品牌D2C業績持續看俏，公司營運受惠實體電商成長動能，可望為91APP挹注營收。越來越多中大型零售品牌與通路投入實體電商，採用91APP電子商務解決方案與數位行銷解決方案，在91APP助力下，兩大解決方案發揮綜效，深化經營，持續拓展市場版圖。

根據經濟部統計處資料指出，近五年來台灣電商成長動能逐漸來自實體電商，表現顯著，現今已佔超過台灣整體電商規模的三成以上，91APP公司營運亦隨實體電商發展後續看優。