85℃咖啡與茶飲同獲摘星認證！85℃首度參賽有「食品界米其林」之稱的「2024年頂級美味大賞（Superior Taste Award）」評鑑，以兩款咖啡豆、一款濾掛咖啡和四款基底茶葉，合計榮獲15顆星級認證，創下台灣咖啡連鎖集團紀錄！
另外，由冠軍烘豆師黃宥澄監製，85℃首度推出精品等級「耶加雪菲 G1日曬濾掛咖啡」，3月14日全台同步上市。
「頂級美味大賞（Superior Taste Award）」由總部設在比利時布魯塞爾的「國際風味評鑑所」（International Taste Institute, ITQI）主辦，此獎項被譽為「食品界的米其林」評鑑，由超過200位世界頂尖主廚、侍酒師等美食專家擔任評審團，根據「第一印象、視覺、嗅覺、味覺和質地口感（食物）或餘韻（飲品）」等五項國際感官分析標準進行嚴格品評，總分達到70以上的產品，依據風味高低依序給予一星、二星和三星，最高三顆星的風味絕佳獎章。
85℃此次獲獎的兩款咖啡豆和一組濾掛咖啡，包括義式咖啡豆、厚咖啡風味咖啡豆和耶加雪菲G1日曬濾掛咖啡；其中「耶加雪菲 G1日曬濾掛咖啡」，由台灣區2022WCE世界盃烘豆冠軍黃宥澄監製，嚴選來自衣索比亞的耶加雪菲G1咖啡豆，經過日曬處理，淺中烘焙。
85℃行銷公關部副總鐘靜如表示，G1等級的咖啡豆，在衣索比亞咖啡委員會（NCBE）分級制度中，代表每300公克的咖啡生豆中，只有0～3顆瑕疵豆，瑕疵豆超過4顆以上到12顆之間列為G2，以此類推；G1到G5後面的數字越高表示瑕疵率越高，所以在衣索比亞產出的G1等級豆子是品質最好的精品豆。
鐘靜如表示，這款濾掛咖啡就是以明亮的柑橘檸檬風味，餘韻帶有葡萄柚和紅糖香，入口有莓果酸甜感，參加2024年ITQI評鑑，獲得最佳風味一星獎章，3／14全台上市，每盒10包售價400元。
另外獲獎的還有85℃經典義式咖啡豆，嚴選瓜地馬拉薇薇特南果及新東方產區，輔以巴西喜拉朵產區，多層次的溫和香氣、圓潤明亮的口感，尾韻帶有新鮮雪松與百合花香，入口滑順，在2024 ITQI評鑑榮獲兩星獎章！
鐘靜如表示，這款義式豆也是85℃門市販售咖啡的主要豆子，2014年國際專業評鑑機構COFFEE REVIEW評定91分高分；另外一款厚咖啡的風味咖啡豆，也以濃醇香氣、厚重而不焦，尾韻帶有焦糖沁香，入口後餘韻悠長，被評為一星獎章。
除了咖啡豆，茶湯成績也相當斐然。2023年底全店舖四種茶湯全面升級，四種新茶湯基底「初露綠茶」、「淺焙青茶」和「厚焙烏龍」分別拿下2024 ITQI 90分以上三星評鑑，「慢熟紅茶」也有80分以上獲得二星獎章。
85℃表示，茶湯好喝的祕密在於，四種茶湯製茶過程各有不同，以茶色由淺到深，分為綠茶、青茶、烏龍茶和紅茶，就以初、淺、厚、慢做區別。初即淺、厚即慢，目前全台85℃門市販售的茶飲菜單，就是由這四款茶湯做基底。
其中，「初露綠茶」喝起來帶有濃郁茉莉花香，又有鮮爽綠茶口感；「淺焙青茶」口感上柔順、甘潤；「厚焙烏龍」採用古老的烘焙手法去水保質，入口的火香氣十足，麥香耐人尋味；「慢熟紅茶」在充足的乾燥氧化後，泡出來的茶色深紅，香氣甘甜如蜂蜜和焦糖，茶味濃厚深韻。
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