櫃買中心於112年9月25日發布的「TPEx FactSet氣候韌性指數系列」，包含了「TPEx FactSet氣候韌性指數」、「TPEx FactSet半導體氣候韌性指數」2檔標竿型指數，以及「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」1檔交易型指數。

經統計，前開3檔指數自指數基期（111年12月30日）至113年3月5日止，累積報酬率（含息）分別為47.9％、56.33％及57.52％，不僅優於同期間櫃買大盤，也優於母體指數「富櫃200指數」，顯示將「氣候韌性」的概念導入指數應用後，對於提升指數績效表現具有正面助益。

櫃買中心表示，「TPEx FactSet氣候韌性指數系列」所採用的編製方式，並非採「排除法」，亦非以公司揭露的溫室氣體排放量衡量公司表現，而係以FactSet公司的合作夥伴Entelligent公司以氣候科學模型所建構的T-Risk指標，模擬在達成巴黎協定的目標下，公司為因應各項減碳的政策，是否有造成營運成本提高進而影響整體經營表現。

而「情境模擬」亦為國際永續準則委員會（ISSB）S2公報中對於「氣候韌性」揭露之要求，顯示其理念與國際標準一致。

以指數編製規則來看，「TPEx FactSet氣候韌性指數系列」係以富櫃200指數為母體，以T-Risk指標對成分股進行篩選或調整權重。

進一步以113年2月「TPEx FactSet氣候韌性指數」的定期審核結果為例，採用T-Risk分數調整富櫃200成分股權重後，權重被提高最多之產業為「半導體產業」，其占比由調整前的43.09％提升至49.7％，顯示半導體公司雖然普遍是能源消費者。

但以富櫃200指數成分股中的半導體產業來看，其在面對氣候變遷的表現仍相對其他產業佳，而此一調整權重的效果，也反應在「TPEx FactSet氣候韌性指數」的亮眼績效表現上，值得投資人多加關注。