【時報-台北電】共信-KY(6617)公布去年財務報告，營業收入1891.5萬元，稅前虧損1.01億元，本期虧損1.01億元，歸屬於母公司業主虧損9203.7萬元，基本每股虧損0.81元。

訂6月21日召開股東會，地點位於臺北市中正區杭州南路一段24號2樓(集思交通部國際會議中心/202會議室)。（編輯：邱致馨）

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