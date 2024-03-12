【時報記者林資傑台北報導】興櫃飯店業者美麗信(2730)今（12）日下午召開重訊記者會，宣布基於未來經營發展規畫、強化整體業務、調整經營策略及提升營運效率，以因應未來長期發展策略，董事會決議通過終止興櫃股票交易並撤銷股票公開發行。

美麗信董事會亦通過2023年財報，營收2.37億元、年增22.22％，回升至近4年高，稅後淨利970.4萬元、年減12.8％，每股盈餘0.26元，主因上半年裝修尚未全數完成、尚未完全恢復正常營運。董事會決議擬配息0.3元，超額配發股利。

美麗信表示，將依規定向櫃買中心申請終止興櫃股票交易，後續將依規定辦理相關事宜，實際終止興櫃交易日期將依櫃買中心公告為準。另依公司法規定，預計將於6月13日召開股東常會，提請通過撤銷股票公開發行決議後，再向金管會證期局提出申請。

美麗信以2006年5月開幕的「台北美麗信花園酒店」為營運主體，設有200間客房、2間餐廳、1間酒吧及宴會廳、游泳池、健身房等設施。2013年3月開出第2處據點「新竹美麗信酒店」，但因營運不如預期，於2017年11月底結束營業。

美麗信總經理暨發言人黃安迪表示，公司2011年10月底登錄興櫃交易以來已接近13年，期間雖有轉上市櫃交易計畫，但期間市場環境出現不小變化，對此決議終止興櫃交易及撤銷股票公發，重新盤點集團持有資源後，再擘畫未來的營運發展方針。