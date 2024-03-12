工業用閥門大廠捷流閥業2月營收因農曆春節假期，工作天數，出現月增、年減；前二月營收也年減。

捷流2月合併營收1.83億元，月增1.38％、年減19.33 ％；前二月合併營收3.64億元，年減13.63％。

捷流指出，2月營收受傳統農曆年節大陸工廠假期影響，但隨著客戶對工業閥門產品訂單拉貨需求保持穩定態勢，捷流積極與客戶排定出貨排程，加上良好調配中國蘇州廠、台灣土城一、二廠以及桃園觀音鑄造廠等產能配置，同時持續建制智慧倉儲管理系統等數位化管理升級，有助於未來整體營運穩定向上。

捷流表示，捷流觀察近期半導體、電子等產業客戶紛紛決議今年度資本支出預算案，受惠市場對於CoWos及SOIC需求強烈，帶動半導體、電子產業大廠資本資出維持歷史高檔水準，有助於捷流接單。

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