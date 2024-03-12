美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）稍早宣布對25萬台本田Insight及Passport車款展開初步調查，因為這些車輛的緊急剎車系統瑕疵已造成多起車禍及起火意外。初步調查包括查閱消費者投訴案件或製造商客服紀錄，確定投訴內容涉及安全瑕疵。

NHTSA報告指出瑕疵調查局（ODI）至今收到46筆車主投訴案件，其中包括3起車禍或起火事故及2起受傷事故。這些投訴案件皆提到緊急剎車系統無意間啟動造成事故，影響範圍包含2019至2022年出廠的油電混和車Insight及Passport休旅車。

本田稍早發布聲明表示：「本田持續和美國政府溝通緊急剎車系統問題，並將配合NHTSA進行調查，也將依照公司現有資料進行內部調查。」

去年底本田已召回10萬多台CR-V油電混合車，主因是電池連結線過熱或短路可能會造成行車危險。當時NHTSA表示，經銷商將更換電池連接線解決問題。