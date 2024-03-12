摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）12日線上出席澳洲金融高峰會時呼籲，聯準會最好等到6月之後再降息，因為聯準會打擊通膨的成果尚未獲得肯定。

迪蒙表示：「我認為聯準會應該依照數據才做決策。如果我是聯準會，我會再等等。降息很容易時機過快或幅度太大，這將導致聯準會喪失信用，因此我甚至會等到6月之後情況更明朗再做決定。」目前市場預期聯準會在6月降息的機率高達84％。

迪蒙表示美國經濟成長力道強勁，但提醒外界不應全然相信美國經濟軟著陸的說法，因為他認為美國經濟衰退的機率仍有65％，且不排除可能陷入停滯性通膨。他先前就曾警告俄烏戰爭及以巴衝突都可能阻礙全球經濟成長。

迪蒙表示去年底美國債市及股市大漲已出現些許市場泡沫跡象，而這些都與疫情期間政府提出的振興方案及貨幣政策有關。他表示：「疫情期間振興政策對市場造成的影響還殘存。」