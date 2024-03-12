隨著國內少子化、房價高漲等因素衝擊，全台颳起「小宅」風，此一風潮也吹進台南、高雄和屏東等3個南台灣縣市，導致原本以透天交易為主的房市，10年來，透天交易量同步下滑，台南從占比53％跌至49％，高雄從31％下滑到29％，屏東更是從67％，直落到57％，大家房屋企研公關主任賴志昶12日表示，近年來居住習慣改變，加上透天價位隨房市大盤起漲，讓以往為透天熱區的南部縣市，也難擋交易量下滑。

不過，南台灣透天量價走勢，則呈蹺蹺板模式，住商機構大南區協理林祺博指出，根據住商機構企劃研究室統計實價登錄資料發現，台南市於2014年時，實價平均透天總價約880萬元，但在10年後，平均總價成長為1357萬元，漲幅達54％。

高雄市10年前透天平均價位是993萬元，而2023年平均總價也漲了51％，來到1500萬元，至於屏東縣透天漲幅，同樣驚人，2014年透天平均成交總價僅為582萬元，但到2023年，平均要花939萬元才能買到一棟透天，10年漲幅高達61％。

林祺博表示，南部3縣市雖說透天房價漲勢凌厲，但交易量占比卻越趨減少。其中，台南市10年前房市有超過半數人都是購買透天，如今，交易量占比跌破5成，屏東縣透天交易量跌幅更兇，過去2014年有約67％的買方，都是入手透天，但在2023年時，透天交易量占比則減至57％。

他說，自疫情以來，再加上「新青安」貸款帶動，區域買盤主要都以首購、年輕族群支撐，此類型買方與以往購屋族不同，較青睞有電梯、物業管理的社區型大樓。此外，此類首購族主要以小家庭為主，家庭人口頂多2~3位，對居住坪數、房間數的要求大幅降低，因此大多會選購電梯大樓物件。

賴志昶表示，除了購屋族群居住模式改變，南部透天交易量下滑，還有一大原因是房價大幅上漲，從實價數據就可觀察到，不管是台南、高雄甚至是六都以外的行政區屏東，近10年透天價位，隨著大盤走勢上漲，但購屋族群薪水漲幅不及房價，年輕人只能「望屋興嘆」，最終選擇總價帶較低的小宅或大樓型物件。