台指期12日早盤雖一度回檔修正，但在多方買盤搶進之下，指數盤中由黑翻紅，高點來到19,806點，目前暫報19,797點，上漲81點，漲幅0.41％，成交口數約2.5萬口；小電子期上漲4.45點，報價1,037.95點；小金融期上漲6.4點，成交價1,769.4點。
美國聯準會紐約分行公布2月消費者調查報告，未來1年通膨預期持平於3.0％，未來3年通膨預期由2.4％上升至2.7％，未來5年通膨預期由2.5％上升至2.9％，3年及5年通膨預期雖然攀升，但仍低於2023年水準，另外受訪者對就業市場看法較前月悲觀，預期找尋工作的成功機率由54.2％下滑至52.5％。
第一金投顧表示，盤面就型態而言，加權指數多頭格局不變，盤面仍沿著五日線上漲，台積電整理後有望使盤面輪動輪漲。今年是景氣復甦的一年，盤面仍然是由AI以及IC設計帶領往上，目前緩漲急跌仍然是多頭市場的正常現象，趁近期回檔可重新布局AI以及績優的半導體相關股。
第二季的選股重點在於AI、台積電、COWOS設備、奧運、AI PC，而蘋果、電動車、以及大部分傳產如塑化、鋼鐵、水泥仍然需要時間整理，雖然位置低，但產業仍然處於低迷狀況。低基期的傳產比較有機會於下半年補漲，目前仍需要等待籌碼沉澱以及景氣上升循環的效果傳遞到傳產上。第二季績優的有績優IC設計、半導體、設備股、AI組裝、PC＆NB、散熱、夏季奧運題材的衣服、整理已久有回檔的績優個股等，皆可以伺機留意、來回操作。
關注其它期貨交易情況，臺幣黃金期貨成交價8,358點，上漲14點；布蘭特原油期貨成交價2,589點，上漲25點；富櫃200期貨大漲138點，暫報9,993點；臺灣永續期貨上漲20點，盤中報價10,139點；臺灣生技期貨上漲37點，來到4,020點；半導體30期貨下跌12點；成交價5,780點；國外指數部分，美國那斯達克100期貨暫報18,048點，飆漲36點；美國費城半導體期貨下跌32點，來到4,918點。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：