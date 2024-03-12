台指期12日早盤雖一度回檔修正，但在多方買盤搶進之下，指數盤中由黑翻紅，高點來到19,806點，目前暫報19,797點，上漲81點，漲幅0.41％，成交口數約2.5萬口；小電子期上漲4.45點，報價1,037.95點；小金融期上漲6.4點，成交價1,769.4點。

美國聯準會紐約分行公布2月消費者調查報告，未來1年通膨預期持平於3.0％，未來3年通膨預期由2.4％上升至2.7％，未來5年通膨預期由2.5％上升至2.9％，3年及5年通膨預期雖然攀升，但仍低於2023年水準，另外受訪者對就業市場看法較前月悲觀，預期找尋工作的成功機率由54.2％下滑至52.5％。

第一金投顧表示，盤面就型態而言，加權指數多頭格局不變，盤面仍沿著五日線上漲，台積電整理後有望使盤面輪動輪漲。今年是景氣復甦的一年，盤面仍然是由AI以及IC設計帶領往上，目前緩漲急跌仍然是多頭市場的正常現象，趁近期回檔可重新布局AI以及績優的半導體相關股。

第二季的選股重點在於AI、台積電、COWOS設備、奧運、AI PC，而蘋果、電動車、以及大部分傳產如塑化、鋼鐵、水泥仍然需要時間整理，雖然位置低，但產業仍然處於低迷狀況。低基期的傳產比較有機會於下半年補漲，目前仍需要等待籌碼沉澱以及景氣上升循環的效果傳遞到傳產上。第二季績優的有績優IC設計、半導體、設備股、AI組裝、PC＆NB、散熱、夏季奧運題材的衣服、整理已久有回檔的績優個股等，皆可以伺機留意、來回操作。

關注其它期貨交易情況，臺幣黃金期貨成交價8,358點，上漲14點；布蘭特原油期貨成交價2,589點，上漲25點；富櫃200期貨大漲138點，暫報9,993點；臺灣永續期貨上漲20點，盤中報價10,139點；臺灣生技期貨上漲37點，來到4,020點；半導體30期貨下跌12點；成交價5,780點；國外指數部分，美國那斯達克100期貨暫報18,048點，飆漲36點；美國費城半導體期貨下跌32點，來到4,918點。