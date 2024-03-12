台股11日早盤小幅開低，盤中低點來到19,664點，不過，雖然權王台積電（2330）受ADR下挫影響，股價下跌逾1％，暫報756元；權后聯發科下跌約2％，來到1,200元，但在金融等權值股扮演撐盤要角下，指數一度由黑翻紅，在強勢族群部分，尼得科超眾（6230）、新復興（4909）等亮燈漲停。

關注美股表現，終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數上漲46.97點，或0.12％，收在38,769點；標普500指數下跌5.75點，或0.11％，收在5,117.94點；Nasdaq指數下跌65.84點，或0.40％，收在16,019.2點；費半指數下跌67.5點，或1.36％，收在4,890.20點。

美股弱勢震盪，四大指數收盤跌多漲少。儘管比特幣突破7.2萬美元大關，帶動區塊鏈族群表現強勢。然而，FED紐約分行發布短、中期通膨預期數據全面回彈，造成2年期美債殖利率盤中彈升近10個基點，加上投資人觀望本周CPI、PPI等數據即將公布，造成以台積電ADR（TSM）為首的半導體族群持續走低，拖累美股四大指數跌多漲少。

統一投顧表示，美國2月非農新增就業27.5萬，高於市場預期，失業率攀升至兩年高點的3.9％，薪資成長也有所放緩。本周觀察美國CPI／PPI及零售銷售數據。關注零售銷售數據，是否會延續元月的低迷，牽動降息預期，周四有SpaceX發射「星艦」火箭的題材，台股本周預期震盪，但台股3月多檔ETF上市，有利內資資金量能，且Nvidia 18日將召開GTC大會，21日微軟春季發表會，AI股仍有消息面利多。