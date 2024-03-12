欠稅人逾期繳納稅捐，經移送法務部行政執行分署強制執行，欠稅人名下財產、所得、存款等等，皆得為執行標的。
執行分署於執行程序中，扣押欠稅人人壽保險之保險解約金時，欠稅人若不願損失該壽險契約未來保障之權益，得提出繳納同額現金以及分期繳納等清償方案，執行分署始得撤銷該保險解約金的執行。
稅局呼籲，納稅人應如期繳納稅款，以免逾期繳納，額外負擔滯納金、執行費等等，同時避免遭強制執行後，致個人財產、所得、存款、個人信譽蒙受損失之風險。
欠稅人逾期繳納稅捐，經移送法務部行政執行分署強制執行，欠稅人名下財產、所得、存款等等，皆得為執行標的。
執行分署於執行程序中，扣押欠稅人人壽保險之保險解約金時，欠稅人若不願損失該壽險契約未來保障之權益，得提出繳納同額現金以及分期繳納等清償方案，執行分署始得撤銷該保險解約金的執行。
稅局呼籲，納稅人應如期繳納稅款，以免逾期繳納，額外負擔滯納金、執行費等等，同時避免遭強制執行後，致個人財產、所得、存款、個人信譽蒙受損失之風險。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：