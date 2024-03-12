欠稅人逾期繳納稅捐，經移送法務部行政執行分署強制執行，欠稅人名下財產、所得、存款等等，皆得為執行標的。

執行分署於執行程序中，扣押欠稅人人壽保險之保險解約金時，欠稅人若不願損失該壽險契約未來保障之權益，得提出繳納同額現金以及分期繳納等清償方案，執行分署始得撤銷該保險解約金的執行。

稅局呼籲，納稅人應如期繳納稅款，以免逾期繳納，額外負擔滯納金、執行費等等，同時避免遭強制執行後，致個人財產、所得、存款、個人信譽蒙受損失之風險。

欠錢不還者有福了？「8類保單不可抵債強制執行」1招兼顧受益人、債權人
金管會預告 8類保險免被強制執行
欠債保單被強制解約有解 8類保險可不被強制執行
金管會預告 8種保險可不作為強制執行標的
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