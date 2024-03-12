華研音樂（8446）大型演唱會不斷，業績跟著飆高音，2023年合併營收12億元、年增33.6％，淨利4.4億元、年增38.6％，每股稅後純益（EPS）攀升至8.23元；董事會決議配發現金股利6元，以11日股價111.5元計，殖利率5.38％。
華研表示，所屬藝人在2023年共舉辦多達33場大型巡演演唱會，帶動演藝經紀收入大幅回升。另持有Cloud Village Inc.股票因股價相對平穩，無金融資產評價損失，整體營業外淨利0.58億元。
除了演唱會，華研2023年推出林宥嘉、動力火車、閻奕格、陳昊森、耿斯漢等藝人，及新人77Ke柯棨棋、未來少女選秀女團薄荷水晶的全新專輯及單曲，並製作影集《人選之人—造浪者》歌曲原聲帶等全新音樂作品。
華研持續開展「ZZ世代練習生徵選計畫」，並連續19年舉辦詞曲創作大賽活動，為公司及產業培養人才，蓄積成長動能，助力營運續創佳績。
在影視領域，除電影主題曲及影集原聲帶的製作產出，華研2019年與大慕影藝策略聯盟，2021年再聯手大慕影藝、凱擘影藝，與文策院合資成立「大慕可可」公司，投入影視作品的開發跨域轉譯、影視人才培育及擴大投資。
華研繼2021年投資戲劇《人選之人-造浪者》後，2022年投資電影《做工的人》及戲劇《都市懼集》，並於2023年投資電影《功夫》、影集《凶宅專賣店》，及投資女團選秀節目《未來少女》，盼能打造產業生態圈，引入更多投資，蓬勃影視內容產業，結合華研音樂擅長的新人發掘與新歌開發，創造雙贏。
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