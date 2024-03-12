據國際貨幣基金（IMF）的報告，全球已有逾百個國家正在研究發行中央銀行數位貨幣（CBDC），中央銀行亦持續研究CBDC可行性，央行總裁楊金龍過去曾坦言「CBDC不是要競賽、搶先發行」，評估法令、系統穩定等完善作業至少約需二年，央行尚未設定台灣CBDC發行的時間表。
前行政院長陳冲曾預測2028年全球主要先進國家都會使用CBDC，同時在地緣政治風險升高的今日，若能發行CBDC，強化跨境支付，將有戰略意義，現行技術都可行，就看央行要不要啟動。
據央行揭露，台灣推動CBDC目前已分別完成第一階段「批發型CBDC可行性技術研究」 及第二階段「通用型CBDC試驗計畫」，進入意見調查及精進平台設計工作，強調央行正按部就班「準備中」。
此外，央行前年也提前公布成績單，與華南銀、上海銀、國泰世華銀、台新銀、中信銀及財金公司合作試驗，當時由五大銀行首度公開示範未來如何用CBDC支付。也就是說，目前銀行已具備技術條件，但要上路的法規、資安等，將是下一波試驗關鍵。
CBDC就是法定貨幣的數位化，銀行主管說明，將來民眾使用CBDC，就如同使用電子支付APP一樣，可直接用QR Code掃碼支付、轉帳或是存提款等業務；若有存提款需求，民眾可到實體ATM點選CBDC錢包儲值，再將外幣或新台幣存入ATM中，反之，民眾也透過ATM提取CBDC錢包的資產。
檢視各國啟動CBDC研究，除發展最快的大陸人民銀行、瑞典央行外，日本央行更計畫啟動數位日圓的試點（Pilot Run）測試，設計完整CBDC生態系統，日本政府與央行最終達成一致，表示將在今年春季解決數位日圓的相關法律問題，但預估最快2026年推出CBDC。國內各界也多次公開呼籲，央行CBDC不只是潮流、更具有戰略意義，應加速進行。
但楊金龍多次強調，「CBDC推動不是要競賽」，不一定要搶先發行，重點還是要符合政策期望與滿足大眾需求。銀行業者坦言，以目前試驗成果及現有數位支付經驗，其實各銀行都可以直接配合推出數位貨幣，但最大問題還是龐大的基礎系統建設及資安疑慮，及是否對現有金融體系帶來排擠效應。
央行官員則說，目前即使是進度較早的瑞典、大陸，至今都尚未宣布正式發行的時間表，且台灣現金提領完善，發行數位新台幣並無急迫性，後續央行也要與金融機構共同構建生態體系，預計還要花一些時間進行。
KPMG安侯建業數位長賴偉晏認為「吃緊弄破碗」，CBDC推出快慢，與發展金融科技一樣，煞車和油門之間，還是要優先把煞車機制做好，必須要有底氣，國內也有快不得的理由，並非一定要搶先國際推出。
他強調，CBDC推動是大哉問，還是要回歸貨幣本身功能，必須具備易懂、實用性等功能，且關鍵是「普惠金融」是否真的落實，否則可能演變成「沒有智慧型手機，就沒有用貨幣的資格」，CBDC與實體貨幣的比重該有多少，各種細節又如何配套？另外就是CBDC可能使「擠兌」速度加快，銀行面臨更嚴峻的流動性風險，這些都是必須先妥善思考配套的問題。
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