虛擬幣夯，也有很多人假虛擬幣之名，行詐騙之實，據警方統計，近四年虛擬幣相關詐騙案已詐走民眾7億元。刑事警察局打詐中心王琮聖研究員指出，虛擬幣涉詐案造成的財損在2021年首破1億元，2022年突破3億元，近四年累計已逾7億元，常見二大手法就是假投資詐欺、假交友投資詐欺。

王琮聖指出，假投資詐欺的手法就是在網路社群媒體打出「保證獲利、穩賺不賠」等虛擬貨幣相關的投資廣告，進而誘騙民眾點擊連接，並加入偽冒虛擬貨幣交易平台客服的LINE帳號，以高獲利為號召，不斷慫恿加入民眾利用投資平台進行交易，民眾一旦匯款投資，能看見帳面高報酬率，但要提領獲利出金時卻無法拿到錢，才驚覺受騙。

假交友投資詐欺，則是在交友軟體或社群媒體假冒帥哥或美女搭訕，與被害人逐漸與建立情感面的聯繫，接著再訴求要與被害人共築更美好的未來，開始教導被害人投資虛擬貨幣，賺取高報酬率才能有美好未來，一樣會被慫恿到虛假投資平台進行交易，後續要提領獲利時，一樣拿不到錢，才驚覺受騙。

據刑事警察局打詐中心統計，2020年虛擬通貨涉詐件數為66件、財損約462萬元，但2021年就跳增至128件、年增94％、財損飆上1.6億元、年增255％，2022年更多達200件、財損逾3.1億元，2023年案件數增至245件，但財損則下降至1.9億元。

不斷更新、日益複雜的詐騙手法和風險，如偽造的首次代幣發行（ICO）、利用交易平台洗錢等，已造成交易平台業者困擾。Rybit交易所指出，首次代幣發行（ICO）成為詐騙分子的溫床，歹徒透過發行看似合法的假代幣，誘騙民眾投入大量資金購入該幣種，誆稱上市後有高投資報酬，實際上該幣種並無技術支撐，沒有實際價值，民眾上當後報警、披露，讓合法虛擬幣圈被污名化。

Rybit交易所表示，交易平台常遇到用戶轉幣至可疑的黑名單地址，經交易所提醒後才知被詐騙，更多的時候是用戶已遭詐騙，再慌張尋求交易所協助，但通常為時已晚，只能先將收幣地址做登錄並通報反詐騙單位，強化宣導，避免有人再上當。

XREX交易所共同創辦人暨集團執行長黃耀文指出，從創立加密貨幣交易所至今遇到的兩個最大問題，一是用戶被詐騙，許多用戶並沒有投資虛擬貨幣的經驗，對交易模式不了解，受不法分子勸誘出現財物損失；其次是高度不法的「贓幣」問題，通常是由駭客偷盜或非法集團流出的虛擬幣，近年來台灣也開始出現贓幣，不慎持有贓幣可能面臨法律問題，對投資者來說是很大的投資風險。