美國國防部高級官員表示，五角大廈需要100億美元的資金來補充美國軍隊的武器，以替換已送往烏克蘭的那些武器，這一缺口需要國會提供額外資金來彌補。

美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）11日對記者表示：「除了補充資金（法案）或者將這筆資金添加到撥款法案中之外，我們預計沒有其他可能的替代方案，以實現我們所需的補充。」

另一位官員對美國之音（VOA）表示：「我們看到的數額，可能是大約100億美元，用來替換我們向烏克蘭提供的所有物資。」

五角大廈官員預計將在拜登行政當局向國會提出的補充請求－其中包括向烏克蘭、以色列和台灣提供數百億美元的額外援助－中獲得補充這些武庫的資金。然而，由於支出和美國邊境安全方面的爭論，國會尚未通過補充援助法案。

這一缺口與五角大廈對向烏克蘭提供的援助的核算方式有關。去年6月，五角大廈表示，過去兩年向烏克蘭運送的武器價值被高估了約62億美元。

官員當時告訴美國之音，在計算援助計畫時，國防部計算的是替補向烏克蘭提供的武器所需的成本，但其實應該計算實際送出的武器系統的總成本。

這一錯誤為五角大廈提供了向烏克蘭提供更多援助所需的法律依據，但問題仍然是需要更多資金，增購更新、更昂貴的武器來補充美國的軍事庫存。

另一位官員對美國之音表示，不能補充美國庫存將對軍隊的戰備狀態產生負面影響。

國防部仍有權向烏克蘭提供約40億美元的援助，但五角大廈官員告訴記者，在沒有能力補充美國武器庫存的情況下提供額外援助將是國防部目前不願意承擔的風險。

但退役美國海軍少將、捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）國防分析師蒙哥馬利（Mark Montgomery）告訴美國之音，美國可以在不影響軍事準備的情況下向基輔運送關鍵武器，「因為陸軍不再需要它們了」。

其中一種武器是155公釐集束彈藥，蒙哥馬利表示，美國在作戰計畫中並不使用這種彈藥。「這將很快為烏克蘭提供155公釐彈藥，」他說。

另一種可以立即送出且不會影響美國軍事準備的武器是M113裝甲車。「我們正在處理掉數千輛。我們可以將這些轉移到烏克蘭，」蒙哥馬利告訴美國之音。