南韓外交部證實，一名傳教士在俄羅斯被捕。

俄國塔斯社（TASS）11日報導，一名南韓公民今年初在俄國遠東大城海參崴（符拉迪沃斯托克，Vladivostok）因間諜罪嫌被捕，2月下旬因涉嫌向外國情報機構傳遞國家機密遭到拘留，並已送往莫斯科接受調查，法院已把拘留期限延長至6月15日。南韓外交部已證實有公民在俄遭到逮捕。這是南韓人因涉嫌間諜活動在俄國遭逮捕的首例。

韓聯社、路透社、英國廣播公司12日報導，53歲南韓男子白元淳（Baek Won-soon，音譯）今年1月從中國取道陸路進入俄羅斯海參崴，僅僅幾天就遭到俄羅斯聯邦安全局拘留。據悉當時白元淳同行的妻子也遭拘押，之後她獲釋返回南韓。據悉白元淳宗教信仰虔誠，在海參崴開辦一家旅行社，不僅向在俄羅斯的北韓勞工傳教，也協助北韓人叛逃。

韓媒報導公民在俄羅斯因涉及間諜活動遭到逮捕的消息。

俄方司法部門人員透露，白元淳在俄國遠東地區協助南韓某個慈善團體在境外從事北韓勞工與「脫北者」人道救援，也進行傳教活動。俄方在偵辦一起間諜犯罪案過程查明一名南韓白姓公民涉案，今年初將他逮捕，2月底押送至莫斯科的列福爾托沃（Lefortovo）監獄關押至今。

韓媒報導，俄方上個月才正式向韓方通報此事。南韓外交部證實白某遭到逮捕，當地領事館一直持續提供必要協助，但以正在進行調查為由拒絕透露其他細節。外交部發言人林秀淑（Lim Soo-suk）表示，韓方正就此事與俄方溝通。

俄羅斯當局首度以間諜活動罪嫌逮捕南韓公民。

聯合國安理會2017年決議要求各國在2019年驅逐北韓勞工，因為他們從事北韓遭禁的核子與彈道飛彈計畫以賺取外匯。據報導，留在中、俄的北韓民眾仍有成千上萬人。南韓政府去年報告稱，北韓建築工人、伐木工人持學生簽證或旅遊簽證留在俄國。

俄羅斯2022年把南韓列為不友善國家，因為首爾在莫斯科入侵烏克蘭之後加入國際制裁俄羅斯的行列，南韓也警告公民勿赴俄國旅行。白元淳被捕也是俄方在俄烏戰爭爆發後逮捕外籍人士的最新案例，莫斯科當局遭指控以這種手段當作換囚的政治籌碼，例如《華爾街日報》記者格什科維奇（Evan Gershkovich）去年3月底在俄國也遭當局以從事間諜活動罪嫌逮捕，格什科維奇的關押地點也是莫斯科列福爾托沃監獄。在俄羅斯，間諜罪名定罪者，通常遭判10年至20年監禁。

去年9月，北韓領導人金正恩高調訪俄，與俄國總統普丁（Vladimir Putin）在符拉迪沃斯托克舉行峰會，兩國加強軍事合作。南韓與俄國關係也隨之降溫。