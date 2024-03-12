「車位」現已成為許多人選房時的關鍵條件之一，隨著房價飆漲，車位價格也跟著水漲船高，有網友提出疑問，不解為何建商賣的車位售價如此之高，原PO提到附近租車位的行情通常落在4,000至4,500元，但是建商一個車位就要賣200至250萬元，意味著一個車位要租50年才能回本，完全沒有投資效益可言，原PO憤慨質疑「建商是不是都吃人夠夠」，《房產溫度計》也觀察近一個月「虛坪改革」的熱門關鍵字，揭曉大家都在討論些什麼。
有網友回應「其實房子漲的時後，車位也是漲」、「公設撈完，車位撈丫，有人會買單」、「最近看到有中古社區要裝充電樁，車位價立馬跳漲40%」、「車位的價值不是租金收益」、「外面車位租五十年後就是你的了？」
也有網友認為擁有自己的車位相當划算，「車位也是貸款買的的，利息支出小於租金，之後賣房也是轉嫁，這樣還是買車位划算吧」、「車位一直在漲，現在不買以後只會更貴，漲久了租金也會跟漲」、「租很麻煩，自己有車位方便多了」、「租車位可以電梯直達嗎？採買大包小包、下雨天誰要去外面牽車？」、「車位租金暴漲啊！我車位租金調漲一倍還是秒租出去」。
房價貴到翻天不稀奇，現在就連車位都能開出天價！近期內政部推出「虛坪改革」政策，引起網友熱烈討論，《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近三個月內（2024/02/10~2024/03/10）討論「虛坪改革」，網友在探討停車、車道、車位、空間、公設、獨立產權、房價、建商、豪宅等熱門關鍵字，網友表示「車位要漲一波了」、「車道是一定要，你各位去看一下，車位有多少虛坪好嗎」、「政府改公設比，想要的是買方多買到實坪但不漲價，建商吞下成本，現實會如何呢持續看下去」。
「虛坪改革」政策中最受到矚目的，就是預計將法定停車位將從「共有部分」改成「專有部分」，這一舉措是否會影響到車位的價格，引發社會關注，住商不動產企畫研究室執行總監徐佳認為，雖然政府推動的「虛坪改革」初衷良好，但對於建商來說，可能會將原本應計入公設的車道成本轉嫁至車位售價中，部分業者甚至可能故意提升車位價格，以此降低單位面積售價，吸引首購族及買房小白，徐佳馨提醒買房時應多加留意。
徐佳馨指出，六都最貴車位所在社區都有兩個共同的特點，其一是皆屬於當地相當著名的指標豪宅；其次則是靠近市中心的黃金地段或重要的景觀地標旁。從2023年的實價來看，在台灣六都車位交易中，位於台北市信義區的豪宅「皇翔御琚」，以一個車位要價高達約821萬元，再度蟬聯「車位王」的寶座，徐佳馨分析，這座豪宅周邊寸土寸金，車位稀缺一位難求，再加上其所在地段結合產品本身的優勢，使它的價位一直居於高位。
繼續觀察其他六都縣市的豪宅車位交易狀況，其中新北、台中及高雄最高車位價格，平均皆落在300萬至320萬之間，分別為位於板橋車站旁的「板信雙子星花園廣場」、台中國家歌劇院、秋紅谷景觀生態公園為鄰的「寶輝秋紅谷」及緊鄰農十六公園的「雄崗信義美術館」；全台相對親民的車位價格，則落在台南南紡購物中心附近的「國泰磐耘」，換算下來一個車位平均要價197.5萬元，雖然這個價格在台南算是天價，但相比之下，需要四個這樣的車位價格，才能與台灣最高價的「皇翔御琚」車位相匹配。
平均車位價：821.25萬元
平均車位價：320萬元
平均車位價：310萬元
平均車位價：300萬元
平均車位價：230萬元
平均車位價：197.5萬元
備註：僅統計有登錄車位總價、個數的交易案件
資料來源：實價登錄、台北地政雲、住商機構企研室整理。
【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】
分析說明
分析區間：
本文分析時間範圍為2024年02月10日至2024年03月10日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具
資料蒐集範圍：
每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『虛坪改革』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」作為本分析依據。
*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
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