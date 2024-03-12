以太坊坎昆升級（Dencun）倒數28小時，與以往的升級不同，分析師指出坎昆升級對以太幣（$ETH）持有戶來說意義不大，主要是第二層（Layer 2）上的代幣的手續費會大幅降低，因此利多會在第二層上的代幣。摩根大通（JP Morgan）分析師認為本次升級可能成為以太幣超過比特幣成長的契機。目前加密貨幣技術仍有許多術語尚未有正式統一的譯名，本篇報導將採過內區塊鏈媒體的習慣用語，以及原文。

本週一（11日）比特幣價格飆升至超過72600美元（約新台幣228萬）的歷史新高，而以太坊價格也穩步突破了4000美元（約新台幣12萬5600元）。年初至今，這兩種資產的價格分別上漲了63％和71％。

以太坊即將於本週三（13日）台灣時間晚間10 點升級，費城數位資產研究分析師韋丁頓（Max Wadington）指出：「這標誌著以太坊關注重點的重大轉變，從直接服務用戶轉變為直接服務其他區塊鏈，」。而根據摩根大通去年12月發表的一份研究報告，分析師們預測該升級可能成為2024年以太幣超越比特幣（BTC）的催化劑。

具體來說，坎昆升級將引入以太坊EIP 4844，這將在以太坊第二層（L2）網絡上降低瓦斯費用（Gas Fee, 手續費）。未來第二層網路上的交易可以透過一種稱為blobs的新交易類型在以太坊上結算，這種交易類型以比以前更節省瓦斯的方式暫時存儲大量數據。

那麼Polygon（$MATIC）、Arbitrum（$ARB）和Optimism（$OP）等鏈成為以太坊升級的直接受益者，因為它們在將交易結算到以太坊之前會批量處理交易，這稱為「Rollups」。

Polygon Labs產品副總裁西爾弗曼（David Silverman）告訴《Decrypt.com》。「我們預計Polygon zkEVM（零知識以太坊虛擬機）的成本將大幅降低，」他還預期，由於以太坊L1區塊空間變得稍微便宜，股權證明成本會稍微降低。總的來說，西爾弗曼還認為該升級代表了以太坊在整體方向上向L2作為執行層轉變。

在一份研究報告中，費城表示，該升級將使以太坊節點運行者的硬體要求增加100 GB SSD存儲和64 KB/s寬帶。增加幅度不大，這意味著它不至於對以太坊保持去中心化的能力產生負面影響。