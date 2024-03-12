【時報-台北電】第一保董事會12日通過2023年稅後盈餘是6.36億元，每股淨利是2.11元，每股將配發1.13元，並於6月25日召開股東常會；至於2022年稅後盈餘是5.59億元，每股盈餘是1.86元，每股只配發0.72元。(新聞來源：工商即時 黃惠聆)
《金融股》第一保董事會通過 每股配發1.13元
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【時報-台北電】第一保董事會12日通過2023年稅後盈餘是6.36億元，每股淨利是2.11元，每股將配發1.13元，並於6月25日召開股東常會；至於2022年稅後盈餘是5.59億元，每股盈餘是1.86元，每股只配發0.72元。(新聞來源：工商即時 黃惠聆)
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