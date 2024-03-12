統一FANG＋ETF（00757）在創歷史新高77元後，近日小幅回檔修正，身處在「大AI時代」，長線趨勢向上格局不變，因此投資人大舉以零股逢低搶著上車，00757昨（11）日盤中零股成交金額超過1,800萬元，居海外股票型ETF之冠。

據CMoney統計，相較於第二名到第十名的海外股票型ETF，盤中零股成交金額約154~798萬元，00757成交逾1,807萬元，直接超越好幾倍，買氣爆棚，顯示長線多頭格局向上，投資人抓緊「南下載客」的絕佳時機，搶進坐擁十大科技霸主的00757。

AI技術已開始成為提升企業效率和獲利的關鍵因素，其影響力將可媲美新工業革命，據媒體報導，AI晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳高喊，未來十年AI算力將再提高100萬倍，更有企業大老喊出「AI力即國力」；顯示AI長線向上趨勢勢不可擋。