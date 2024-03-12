正當新內閣低調布局之際，有周刊報導傳出綠營選後檢討點名4部會因未妥善處理相關政策，成為綠營絆腳石，準總統賴清德更曾私下直指數位發展部長唐鳳表現不佳。對此，民進黨中央今（12日）早急否認，直指是錯誤不實消息，令人遺憾。

民進黨發言人吳崢指出，大選後民進黨持續聆聽各界意見，期盼更理解民意，並負責任地提出政策主張，也歡迎各界對於國政提出看法與見解，但呼籲相關人士勿捕風捉影。

賴清德這次對內閣布局的相關人事保密到家，但日前親綠媒體就曾以二大版面抨擊數發部，由於「砲手」多為新系立委，引來派系爭奪權位揣測。

周刊報導直指傳賴清德檢討4部會包括數位部長唐鳳、交長王國材、經長王美花及已經下台的前農業部長陳吉仲，因未謹慎處理相關政策，更有閣員感嘆最近內閣氣氛很糟，還出現「幹嘛辯護的心態」。

周刊指賴選後曾在不公開的場合坦言，對數發部在選舉期間處理假訊息的表現非常不滿意，並向黨政要角直接點名唐鳳做得不夠好，抱怨數發部沒有處理抖音、假訊息，也沒處理對手的網軍。

對於這些，親賴人士極力否認，賴本人根本未曾點名過這些人，黨中央也嚴正否認，前屏東縣長潘孟安日前中執會後受訪也表明賴清德對於內閣人事態度，一切以政局穩定為主，未來若有徵詢或新任人選都會對外公布，目前還是讓政府好好做事。也就是說，相關人事布局等總質詢結束才會啟動。惟據悉，新內閣布局已鴨子划水展開中。