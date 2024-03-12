玉山銀行攜手高雄榮民總醫院（下稱高雄榮總）共同推動永續醫療發展及高齡友善服務，打造醫療永續生態圈，於3月11日舉辦永續醫療合作備忘錄簽約儀式，由玉山銀行董事長黃男州與高雄榮總院長陳金順代表共同簽署。此為南臺灣金融業與醫療產業首次跨界合作，以創新的思維和服務，回應高齡社會和氣候變遷的挑戰。

玉山銀行董事長黃男州表示，隨著臺灣人口老化加速，高齡者對於金融和醫療的需求也日益增加，此次與高雄榮總的合作，除了永續外也加入了高齡友善的元素，透過跨業聯手積極回應社會的期待，以具體行動實踐企業社會責任。玉山銀行也將協助高雄榮總規劃永續策略，分享ESG的實踐經驗，並結合玉山永續轉型平台的專業顧問團隊，協助高雄榮總執行溫室氣體盤查及編撰永續報告書，共同提升社會共融及環境永續目標。

高雄榮總院長陳金順表示，作為高屏地區唯一公立醫學中心，高雄榮總長期致力於提供優質的醫療服務，本次特別邀請玉山銀行協助提供專業建議，期望透過雙方合作，協助高雄榮總推動永續經營及高齡友善服務。高雄榮總也將提供南部在地玉山主管、員工優質健康檢查服務及健康管理建議。

玉山長期深耕醫療產業，目前已服務近30家指標型醫院，類型涵蓋大型醫學中心、區域醫院、地區醫院，服務項目包含員工薪資轉帳、經管國庫機關專戶存款、全民健保代收代付業務款項、e化創新、AI及永續諮詢服務等。高雄榮總在永續面向的推動，包括高齡友善的健康促進計畫、於去年成立長照住宿型機構、致力於節能減碳及資源回收再利用等。未來，玉山也將持續攜手志同道合的夥伴，共同響應聯合國SDGs永續發展目標，並邁向2050淨零排放。