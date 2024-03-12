【時報-台北電】晶技(3042)113年2月合併營收8億324萬6千元，稅前利益1億6036萬7千元，稅前每股盈餘0.52元。

累計前2月合併營收18億118萬2千元，稅前利益4億442萬6千元，稅前每股盈餘1.31元。(編輯：廖小蕎)

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